Ruim 50 bikkels nemen nieuwjaarsduik in Moekesgat Ter Apel

TER APEL – Ruim vijftig bikkels gingen vandaag de uitdaging aan om samen het nieuwe jaar in te duiken.

Vanmiddag organiseerde de Ondernemers- en handelsvereniging Mercurius weer de jaarlijkse Nieuwjaarsduik op Camping Moekesgat in Ter Apel. Hieraan deden ondanks het koude weer en de mist naar schatting ruim vijftig personen mee.

Evenals voorgaande jaren werd er gedoken voor een goed doel in Ter Apel. Dit jaar was het goede doel de Welzijnsorganisatie Woonservicecentrum Kloosterheerd van Zorggroep Meander. Zorggroep Meander deed zelf ook met een groep deelnemers mee. Het geldbedrag dat voor het goede doel beschikbaar was gesteld, was door lokale ondernemers ingelegd.

De deelname was gratis. Het startschot werd om 12:00 uur door burgemeester Velema gegeven. Ook was namens de gemeente Westerwolde wethouder Giny Luth aanwezig. (Wethouder Wietze Potze was verhinderd)

Dit jaar ging de nieuwjaarsduik spectaculairder dan de vorige editie. De deelnemers zwommen naar een drijvende ponton, waar ze een glaasje warme chocolademelk of Moekesgatwotter kregen te drinken. Daarna zwommen ze snel terug om de warmte op te zoeken in de grote verwarmde tent die Ronald Hut naast het Beachhouse had neergezet en waar heerlijke warme versnaperingen zoals warme chocolademelk, glühwein, broodjes rookworst en snert verkrijgbaar waren.

Voor de duik was veel publieke belangstelling, die de deelnemers kwam aanmoedigen en elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar kwam wensen.

Foto’s: André Dümmer, meer foto’s vindt u HIER.

De video is gemaakt door RTV Westerwolde. Hierop de nieuwjaarsduiken in Ter Apel en Nieuwe Pekela.