Vier branden in de regio

DRIEBORG, MUNTENDAM, BEERTA, NIEUWE PEKELA – De brandweer is bezig branden te blussen in Drieborg, Muntendam, Nieuwe Pekela en Beerta.

In Muntendam is rond tien uur aan de Bovenweg brand uitgebroken in een leegstaande boerderij. Toen de brandweer arriveerde was de brand al uitslaand. De brand werd geblust door de brandweer van Veendam, Zuidbroek en Nieuwe Pekela. Er is opgeschaald naar grote brand. Er wordt geprobeerd het voorste woongedeelte te behouden.

Update

Het woongedeelte is gered.

In Drieborg brak rond kwart over elf brand uit in een vrijstaande woning aan de Oudedijk. De woning staat volledig in brand. Er zijn geen personen meer binnen. Brandweer Finsterwolde en Bad Nieuweschans is ter plaatse.

In Beerta is iets na middernacht brand uitgebroken bij een woning aan de Hoofdstraat. Het betreft een dakbrand. Brandweer Winschoten, Hoogezand en Scheemda is gealarmeerd. Nader info ontbreekt op dit moment.

Update

Deze brand is door de bewoners zelf geblust.

Aan de Jan Oldenburgerstraat E in Nieuwe Pekela is om twintig over twaalf brand uitgebroken op het dak van een gebouw. Brandweer Veendam en Nieuwe Pekela gaan ter plaatse. De brand is lastig te bereiken. De brandweer probeert het vuur van binnenuit te bestrijden.

Update

De brandweer heeft een gat in het dak gemaakt om de brand te blussen. De brand is inmiddels uit.

De schuur is volledig afgebrand. Wij zetten in op het behoud van het woonhuis. Er is geen gevaar voor overslag naar de naastgelegen gebouwen. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) December 31, 2019

Wij staan aan de Jan Oldenburgstraat in Nieuwe Pekela waar een brand in het dak woedt. De brandhaard is lastig te bereiken. We proberen de brand vanuit binnen te bestrijden. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) December 31, 2019