Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 1 januari 08.00 uur. Door Jules

MISTIGE NIEUWJAARSDAG

Het is vanochtend nog mistig met temperaturen rond het vriespunt, en dus kan het glad zijn op de weg. Maar heel dichte mist (zicht < 100 meter) is er niet meer. Vanmiddag kan de zon mogelijk gaan doorbreken, door een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. De maximumtemperatuur is ongeveer 3 graden.

Vanavond lijkt vrij helder te zijn, maar vannacht kan het opnieuw nevelig worden. Dichte mist krijgen we dan niet want de wind neemt iets toe. Wel kans op gladheid, want de minimumtemperatuur ligt rond -1.

Morgen begint het patroon te veranderen met een toenemende ZW-wind (windkracht 4), en meer bewolking bij 5 a 6 graden. Het blijft nog wel droog, maar vrijdag valt er af en toe regen met kans op windvlagen. Daarna in het weekend vooral op zaterdag enkele buien, met middagtemperaturen rond 8 graden. Vrijdag kan het zelfs 10 graden worden.