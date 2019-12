Welkom 2020 bij Toppyjazz 563.

Toppyjazz wenst u een fijn 2020!

Playlist :



01 – Misty -Katelijne van Otterloo (album Best Audiophile Vocal)



02 – Who Can I Turn To? – Harry Allen & Mike Renzi (album Rhode Island Is Famous For You)



03 – Too Good – Nina Michelle (album Love Confessions)



04 – Take The A-Train – Lex Jasper Trio (album Notes From The Netherlands)



05 – I Should Care – Lex Jasper Trio (same album)



06 – Vincent – Susan Wong (album Close To Me)



07 – The Rules Of The Road – Nicolas Bearde (album I Remember You)



08 – Almenu tu nell’ universo – Luca Aquino (album The Italian Songbook)



09 – Drive In Saturdaynight – Ian Shaw & Clifford Slapper (album Bowie Songs One)



10 – Les euilles mortes – Paulien Vermeulen (album Live )



11 – Toppyjazztune Chico Hamilton