De Hollandsche Molen pleit voor vuurwerkvrije zones rond molens

REGIO – De Hollandsche Molen wil dat er voor de volgende jaarwisseling serieus werk wordt gemaakt van het instellen van vuurwerkvrije zones rond molens. Dit naar aanleiding van de twee ernstige molenbranden die rond de afgelopen jaarwisseling plaatsvonden in Bovenkarspel (NH) en Lattrop (OV).

Het is voor bijna 100 % duidelijk dat beide branden werden veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Directeur Nicole Bakker: “Elk jaar leven alle moleneigenaren en molenaars rond Oud en Nieuw in angst dat hun molen in brand vliegt door vuurwerk of door wensballonnen. Dat kan zo niet langer. Molens zijn uniek, kostbaar én kwetsbaar Nederlands erfgoed, waar extra voorzichtig mee moet worden omgegaan.”

De vereniging heeft afgelopen jaar onderzoek verricht naar hoe het is gesteld met de vuurwerkvrije zones rond molens in ons land. Daaruit bleek onder meer dat er weinig gemeenten zijn die dit hebben geregeld. Moleneigenaren worden daarom gestimuleerd om een dergelijke zone in te (laten) stellen rond hun molen.

Inmiddels is voor hen een handleiding ontwikkeld over hoe zij een vuurwerkvrije zone kunnen (laten) instellen. De handleiding is beschikbaar op de website van de vereniging: molens.nl.

Molen Ceres in Bovenkarspel is, ondanks de grote inzet van de brandweer, ernstig beschadigd door de molenbrand. De molen kan wel worden hersteld. Bij de Oortmanmolen in Lattrop werd door tijdig ingrijpen van de brandweer voorkomen dat de molen verloren ging. Wel liep de molen flinke water- en rietschade op. Gelukkig hebben zich in beide gevallen geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

