IICH Groningen van start met M, Z en ZZ Springen

ZUIDBROEK – IICH Groningen is vanochtend om 08.00 van start gegaan met de klasse M, aansluitend de klassen Z en ZZ.

Hilde Veenstra razendsnel met After Please Toltien in Twee Fasen

Hilde Veenstra is geen onbekende van het concours, zij deed vorig jaar al zeer goede zaken op IICH! Ook vandaag wist Hilde er met de nummer een positie vandoor te gaan. Samen met haar paard After Pleasure Toltien zette ze een razendsnel parcours neer met een tijd van 0-26.59. In de tweede groep waren Maureen Bonder en Floyrd de beste combinatie, ook zij reed een ijzersterk parcours met snelle tijd van0-29,69 en mocht de eerste prijs mee naar huis nemen.

In de eerste M groep (progressief) werd Ties Rothstegge eerste met 36/44.34. In de tweede groep was dit Job Oldenziel met It’s Me. Zij reden 36/42.80 en wisten daarmee hun koppositie te behouden.

Xanne Sluyter doet goede zaken in Z klasse, Marin van der Nieuwenhuize snelste in ZZ

Na de tweede M rubriek werd het Z parcours klaargezet, Xanne Sluyter kwam zag én overwon met haar paard Iceman. Dit deden ze met een nette tijd van 30.55 seconden. Aansluitend werd ook de ZZ rubriek verreden, in deze twee fasen rubriek waren de verschillen minimaal, toch wist Marwin van den Nieuwenhuizen de snelste tijd te rijden, hij werd eerste met 0,30,28.

In de klasse Z progressief gingen Tessa Hoeksema en El Vleut naar huis met de eerste plek en 36/37.58. In de allerlaatste rubriek van deze avond was het de beurt aan Samantha Bos en Coco Chanel om de concurrentie achter zich te laten. Dit deden zij met een tijd van 36/37.29.

En… Dat was ‘m weer voor vandaag! Morgen gaan we om 09.30 verder met de klasse M. In de avond staan de finales M, Z en ZZ op het programma!

Ingezonden