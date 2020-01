DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Sustrum

Gisteravond is rond elf uur een kledingcontainer in brand gevlogen. De container staat aan de Teichstraße in Sustrum. Het vuur werd door de brandweer geblust. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s, aldus de politie. Over de oorzaak is niets bekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Lathen.

Stapelmoorerheide

Vanmorgen is de brandweer van Stapelmoor en Weener uitgerukt naar een woning aan de Dorfstraße in Stapelmoorerheide. Daar had in een schuur bij een woning een gastank vlam gevat.

De bewoner had de gastank net in gebruik genomen toen deze begon te branden. Op het moment dat de hulpdiensten arriveerden was de bewoner zelf al aan het blussen geslagen. Hierdoor voorkwam hij dat het vuur zich verder uitbreidde.

De brandweer heeft de gastank en het brandend materiaal naar buiten in het open veld gebracht en verder afgeblust. De schade aan de schuur is gering.