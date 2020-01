Nog geen spoor van Ronald Mekkring

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 2 januari 08.00 uur. Door Jules

KOUDE DONDERDAG

Het is opnieuw een nevelige dag met veel bewolking. En het is koud door een matige zuid- tot zuidwestenwind (windkracht 4). Vanochtend ligt de temperatuur rond het vriespunt, het maximum is vanmiddag 3 tot 5 graden.

Vanavond en komende nacht blijft het bewolkt en vannacht is er ook kans op wat regen of motregen. Maar de temperatuur gaat omhoog tot 6 a 7 graden. Morgen stijgt dat verder naar 9 a 10 graden, met vooral in de middag af en toe regen. Er is morgen windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten, met kans op windvlagen.

Zaterdag is er een stevige noordwestenwind met vrij veel buien, zondag en maandag zijn droog met meer opklaringen. Maximum zaterdag rond 7 graden, daarna rond 6 graden.