Ook 25e MOTORBEURS MET CUSTOM BIKE SHOW

ASSEN – Tijdens de 25e editie van Dé Noordelijke Motorbeurs op 17, 18 en 19 januari 2020 zal er ook weer een custom bike show zijn. Jaarlijks tonen bouwers uit Nederland en Duitsland vol trots hun unieke bikes. Vaak is er lange tijd aan gesleuteld en is Dé Noordelijke Motorbeurs een mooie gelegenheid de unieke exemplaren te tonen aan de ca 15.000 bezoekers. De reacties van het publiek zijn altijd erg positief en daarom heeft de organisatie besloten de bikeshow ook in 2020 te organiseren en er meer ruimte voor te reserveren.

Natuurlijk staan de bikes tentoongesteld maar ook de bouwers van de custom bikes komen aan het woord. Vol passie vertellen ze over het traject van de bouw van de motor en geven ze aan wat er allemaal aan de motor is veranderd. Dat is bijzonder, want het geeft extra waarde aan de custom bike show. Eigenaren die hun custombike op de beurs showen krijgen een mooi sponsorpakket met producten van Motorcycle Storehouse en Powerplus Tools. Voor de winnaar(s) zijn er natuurlijk ook weer mooie prijzen. Daarnaast krijgt men gratis foto’s van de bike die door een professionele fotograaf wordt gemaakt.



Bezig met een eigen project? Of overweeg je om er mee te starten? Laat je dan tijdens de beurs inspireren door de motoren voor een eigen project! Zien welke motoren er in de prijzen vallen? Kom dan op zondagmiddag voor de prijsuitreiking.



Info over en inschrijven voor de custom bike show: https://denoordelijkemotorbeurs.nl/custom-bike-show/

Dé Noordelijke Motorbeurs in ’t kort:

– Omschrijving: Algemene motorbeurs gericht op producten en diensten uitsluitend op motorgebied, waarbij aandacht voor onder andere: nieuwe en gebruikte motoren, accessoires, kleding, verzekeringen, reizen, presentaties en demonstraties.

– Locatie: Expo Assen (naast het TT Circuit), De Haar 11, 9405 TE Assen

(aan de snelweg A28 Hoogeveen – Groningen)

– Data en tijden:

vrijdag 17 januari : 18.00 – 22.00 uur

zaterdag 18 januari : 10.00 – 18.00 uur

zondag 19 januari : 10.00 – 18.00 uur



Website : www.denoordelijkemotorbeurs.nl

Twitter : @motorbeursnoord

Facebook : facebook.com/denoordelijkemotorbeurs

Instagram : @motorbeurs_noord

