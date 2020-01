Pekela positief over jaarwisseling 2019-2020

PEKELA – De gemeente Pekela kijkt positief terug op de afgelopen jaarwisseling in Pekela. Er waren aanzienlijk minder vreugdevuren in de wijken door het uitgeven van vuurtonnen. Burgemeester Jaap Kuin: “Wij zien dat de vuurtonnen een succes waren. Het was rustiger op straat, er is minder schade aan de openbare wegen en toch was er sfeer en gezelligheid”.

Vuurtonnen

In november van afgelopen jaar konden inwoners van Pekela, onder enkele voorwaarden, een gratis vuurton met hout aanvragen. De vuurtonnen werden eind december uitgeleverd voor het gebruik tijdens de jaarwisseling. Er werden in totaal 160 vuurtonnen uitgegeven.

Voorlopig beeld

De cijfers vanuit de verschillende hulpdiensten komen langzaam binnen. Ook de gemeente is nog bezig met het opnemen van de eventuele schade, maar het algemene beeld is dat het veel rustiger was dan andere jaren. Vorig jaar waren politie, brandweer en gemeente tot ver in de nacht aan het rijden. Dit jaar was het ook voor deze mensen een leuke dienst en was er ruimte voor een kop koffie en een oliebol.

Brandweer ploegchef Albert Hummel; “Ik loop al heel wat jaren mee in Pekela en rijd tijdens de jaarwisseling voortdurend door de dorpen om te kijken wat er gaande is. Dit jaar was het op een enkele uitzondering na een veilige en gezellige jaarwisseling. Overal zag je vuurtonnen branden en mensen zich warmen rondom de vuurtonnen”.

Burgemeester Jaap Kuin; “De brandweer heeft tijdens de jaarwisseling onder lastige omstandigheden met zeer dichte mist de werkzaamheden uit moeten voeren. Ik wil alle hulpverleners bedanken voor de inzet tijdens de jaarwisseling’’.

Carbidschieten en nieuwjaarsduik

Naast de gezelligheid van de vuurtonnen werd er oudejaarsdag op 17 plekken legaal met carbid geschoten, was er één vreugdevuur in Boven Pekela en een nieuwjaarsduik in Nieuwe Pekela.

Trots

Burgemeester Jaap Kuin: ‘’Ik kijk met een goed gevoel terug op de jaarwisseling. We zien echt een positief verschil met de vorige jaarwisselingen. Ondanks het incident met het vuurwerk onder de brandweerauto waarbij een agente zeer lichtgewond raakte en de twee branden vanwege vuurwerk waren er geen bijzonderheden. Ik ben trots op Pekela. We hebben het samen veilig en gezellig gehad. Ik wens iedereen het allerbeste voor 2020.’’

