Swingen op Cubaanse muziek in De Klinker

WINSCHOTEN – Bent u een echte salsa liefhebber? Of gaat uw voorkeur uit naar son, bolero of latin-jazz? Muziek is in Cuba niet weg te denken. Al slenterend door de straatjes van één van de vele mooie steden van Cuba hoort u om de paar passen wel ergens muziek vandaan komen. Cubanen leven veel op straat en dat is dan ook de plek waar veel muziek te vinden is. Er is geen Cubaan te vinden die geen ritmegevoel heeft. De groep Raìces Cubanas laat met een variatie aan muziekstijlen zoals salsa, son, bolero, guaracha, tumbao en latin-jazz de Cubaanse zon in De Klinker schijnen op vrijdag 17 januari.

Raìces Cubanas treedt al ruim vijftien jaar op met een repertoire dat teruggrijpt op de muziek zoals die vroeger klonk in Cuba. Daar versmolten Spaanse gitaren en ritmes van Afrikaanse slaven de afgelopen eeuwen tot een zeer dansbare sound vol passie en emotie. Naast een vast repertoire van wereldberoemde klassiekers komt de populaire band uit Havana ook altijd met verrassend nieuw repertoire met hedendaagse stijlen. In de ogen van Cubanen wordt de groep als één van de beste vertolkers van de traditionele Cubaanse muziek beschouwd. Tot heden bestond de band altijd uit vijf musici. In de nieuwe samenstelling wordt de groep uitgebreid naar zeven muzikanten en een zangeres. Allen zijn van geboorte Cubaans!

Tijdens het concert wordt een kleine dansvloer gerealiseerd in de zaal, zodat liefhebbers mee kunnen swingen.

