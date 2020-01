WINSCHOTEN – Het achtste scholendamtoernooi in Oost Groningen voor basisschoolleerlingen begint op woensdagmiddag 29 januari 2020 in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten.

Grofweg een 34 tal basisscholen in Oost Groningen zijn door coördinator Evert van Leeuwen, van de organiserende Damclub Winschoten uitgenodigd hier aan deel te nemen. Dan denken we aan de scholen uit de gemeente Oldambt, gemeente Pekela, de huidige gemeente Westerwolde (van Bellingwolde t/m Vlagtwedde), Siddeburen, Wagenborgen en Woldendorp. De viertallen van groep 4 t/m 6 bijten dan het spits af. Twee weken later op woensdag 12 februari komen de leerlingen van groep 7/8 in actie. Tenslotte kunnen de jongelui opgaan voor de persoonlijke titel op woensdag 26 februari. De kampioenen en de nummer twee in beide leeftijdscategorieën plaatsen zich voor het Provinciaal Gronings kampioenschap schooldammen op zaterdag 14 maart in

“Het Hogeland College” in Warffum.

Titelverdedigers

In het district Oost Groningen verdedigd CBS “De Vossenburcht” uit Winschoten, in de welpenklasse, groep 4 t/m 6 de titel. In de pupillenklasse, groep 7/8, is dat OBS Houwingaham uit Bad Nieuweschans.

Initiatief 2013

De kiel voor het huidige schooldammen werd gelegd in de herfst van 2012. Het toenmalige bestuur organiseerde destijds het 1e scholendamtoernooi in één categorie, namelijk: de hoogste groepen in het basisonderwijs, genaamd de pupillen. De voorbereidende fase startte in 2012 en kreeg in januari 2013 zijn beslag. De basisscholen in de gemeente Oldambt werden hiervoor benaderd. De eerste titel werd opgeëist door OBS De Uilenburcht in Beerta. Om ook Landelijk in de pas te lopen werd een jaar later in 2014 de welpen categorie, groep 4 t/m 6, hier aan toegevoegd.

Talenten naar NK, EK en WK

In de loop der jaren heeft het schooldammen in Oost Groningen veel talenten voortgebracht. OBS De Tweemaster uit Winschoten plaatste zich namelijk twee maal voor de NK finale schooldammen. Dat was in 2015 in de welpenklasse en in 2016 in de pupillenklasse. Dit resulteerde respectievelijk in een gedeelde 3e plaats en een gedeelde

5e plaats. In het Individuele klassement werd Janick Lanting uit Bad Nieuweschans in september 2019 zelfs Nederlands Kampioen voor basisschoolleerlingen. Demi Peters uit Bunde plaatste zich tenslotte twee jaar achtereen voor het EK en WK in de categorie pupillen meisjes. Dit was overigens in de jaren 2018 en 2019. Momenteel zit Demi bij de training van de Nederlandse talenten in de categorie aspiranten meisjes.

Doel jeugdafdeling

Het schooldammen werd mede georganiseerd om een jeugdafdeling te formeren bij Damclub Winschoten. Om dit te realiseren vonden daarnaast promotieacties plaats bij de “Dag van het Park” en de voorloper van het Rozenfestival de voormalige Groenmarkt.

Al deze acties heeft Damclub Winschoten geen windeieren gelegd, integendeel de vereniging heeft momenteel 16 jeugdleden op de ledenlijst staan, waaronder 8 leden in de basisschoolleeftijd en 8 leden in het voortgezet onderwijs. Met de 24 senioren zit Damclub Winschoten onderhand op een bestand van 40 leden.

