Flanor winnaar Kees van der Hoefprijs 2020

GRONINGEN – Literaire studentenvereniging Flanor wint de Kees van der Hoef Prijs 2020, zo maakt Stichting Noordwoord vandaag – 3 januari, de verjaardag van Kees van der Hoef (1935-2018) – bekend.

De jury, bestaande uit de voorzitter van Noordwoord Rob Pronk, de stadsdichter van Groningen Renée Luth, en de winnaar van de vorige editie uitgever Anton Scheepstra, vindt dat Flanor de afgelopen jaren een bijdrage van betekenis heeft geleverd aan het literaire klimaat in Groningen.

Literair dispuut Flanor is een onafhankelijke literaire studentenvereniging met ongeveer 110 leden. De vereniging is opgericht in 1985. De basis van Flanor zijn leesgroepen waar boeken worden besproken. Daarnaast organiseert Flanor voor leden en andere belangstellenden schrijversavonden, lezingen, excursies, filmavonden en borrels. Door deze activiteiten al bijna 35 jaar te organiseren heeft Flanor een grote bijdrage geleverd aan het literaire klimaat in Groningen, met name onder studenten. De naam Flanor is ontleend aan een verhaal van de Leidse schrijver Klikspaan die het studentenleven rond 1830 beschreef. Flanor is een student die serieus met zijn studie bezig is, maar ook houdt van het gezellige studentenleven.

De Kees van der Hoef Prijs 2020 wordt uitgereikt aan het bestuur van Flanor in het laatste weekend van de Boekenweek, op zondagmiddag 15 maart 2020. Dan vindt ook de bekendmaking van de winnaars van de prijs voor het Beste Groninger Boek 2020 plaats.

De Kees van der Hoef Prijs werd in 2008 voor het eerst uitgereikt aan Kees van der Hoef zelf. De prijs is naar Van der Hoef vernoemd omdat hij jarenlang de kar heeft getrokken in het literaire leven in de stad Groningen. Mede dankzij zijn inspanningen werd een basis gecreëerd waarop anderen konden voortbouwen en Groningen kon uitgroeien tot het literair centrum dat het vandaag de dag is. Eerdere winnaars zijn Tsead Bruinja, Coen Peppelenbos, Marleen Vermooten, stichting Poëziepaleis en Anton Scheepstra. Sinds 2016 wordt de prijs elke twee jaar uitgereikt door Stichting Noordwoord. De prijs is een bronzen sculptuur van beeldend kunstenaar Heleen Kater. Kees van der Hoef overleed op 7 maart 2018.

Ingezonden