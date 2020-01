Hunze en Aa’s wandelt weer voor water

Op 25 maart 2020 organiseert waterschap Hunze en Aa’s voor de negende keer Wandelen voor Water in Smeerling, Onstwedde. Inmiddels heeft zich al een aantal scholen aangemeld, maar er kunnen nog meer kinderen meelopen. Scholen kunnen zich nog tot het eind van deze maand aanmelden.

Wereldwijd hebben miljarden mensen geen toegang tot schoon water. Daarom slaan Amref Flying Doctors, Simavi, ZOA en Rotary de handen ineen. In 2020 organiseren zij ‘Wandelen voor Water’. Hunze en Aa’s is één van de steunpunten in het geheel.

Wandelen voor Water is een project voor basisschoolleerlingen in heel Nederland waarbij ze door middel van een gastles en sponsorloop leren én ervaren dat schoon water niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Met de opbrengst van deze wandeling worden waterprojecten gerealiseerd waardoor kinderen en hun familie in Afrika en Azië een kans krijgen op een gezonde toekomst.

Het unieke aan dit project is de combinatie tussen leren én doen. Tijdens het project krijgen leerlingen van de bovenbouw les van een gastdocent over de waterproblematiek in ontwikkelingslanden. Daarna gaan ze zelf aan de slag en zamelen geld in voor waterprojecten in gebieden waar dit hard nodig is. Dit doen ze door middel van het lopen van een 6 kilometer lange sponsortocht met water op hun rug in een rugzak. Een sportieve uitdaging waardoor de leerlingen ervaren wat hun leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden dagelijks meemaken.

Sinds de start van dit project in 2003 hebben leerlingen in Nederland € 11.8 miljoen ingezameld om meer dan 300 projecten te realiseren. Daardoor hebben 510.000 kinderen en hun ouders in Afrika en Azië nu toegang tot veilig drinkwater. Daarnaast hebben 220.000 mensen goede sanitaire voorzieningen en voorlichting op het gebied van hygiëne gekregen.

Vorig jaar liepen er ruim 19.000 leerlingen van basisscholen in Nederland mee met Wandelen voor Water en haalden samen 570.000 euro aan donaties op. Scholen kunnen zich vanaf nu tot eind deze maand inschrijven via de nieuwe website​.​