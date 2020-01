Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 3 januari 08.00 uur. Door Jules

ZACHTER WEER

Het is bewolkt en een stuk zachter dan gisterochtend, maar er valt geregeld wat regen of motregen. Vanmiddag is er vaker regen met kans op een flinke bui, in de namiddag en avond is het droger met vanavond enkele opklaringen. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, de maximumtemperatuur is 9 graden.

Vanavond draait de wind naar het noordwesten en dan is het droger, maar er blijft vanavond en vannacht kans op een paar kleine buien.

Morgen zijn er opklaringen en vrij veel wolkenvelden, en een paar kleine buien bij ongeveer 8 graden. Zondag zijn er meer zonnige perioden en het is dan droog met middagtemperatuur rond 7 graden. Volgende week is het meestal ook stabiel met af en toe zon, en door een zuidwestenwind temperauren van 6 tot 9 graden.