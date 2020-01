DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Walchum

Met Oud en Nieuw is bij de basisschool in Walchum een houten tafel in brand geraakt. Het vuur werd door een voorbijganger ontdekt en vervolgens geblust. Door dit snelle ingrijpen raakte het schoolgebouw niet beschadigd. Getuigen worden verzocht de politie van Dörpen te bellen.

Haren

Tussen zaterdagmiddag vier uur en donderdagochtend negen uur is ingebroken bij de directiekeet van een afvalverwerker aan de Heerweg in Oberlangen bij Haren. De buit bestond uit blauwe vuilniszakken. De aangerichte schade bedraagt 150 euro.

Woensdagnacht is ingebroken bij twee schuren aan de Flutmulde in Haren. Tussen dinsdag en donderdag werd eveneens ingebroken bij schuren aan de Oststraße. Bij alle inbraken werden gereedschap en machines gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Surwold

Tussen woensdagmiddag twee uur en donderdagochtend half negen is ingebroken bij een garagehouder aan de Hauptstraße in Surwold. De verschillende ruimtes in het gebouw werden doorzocht, maar voor zover bekend is er niets gestolen. De aangerichte schade bedraagt 1.000 euro.