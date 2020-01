Kunstencentrum presenteert Amazing Grace én Judy

WINSCHOTEN – Kunstencentrum De Klinker presenteert met regelmaat diverse films met thema’s als muziek, dans of theater. Op vrijdag 10 januari vertoont het Kunstencentrum de film ‘Amazing Grace’, een documentaire over Aretha Franklin die in 1972 het gelijknamige album met een koor in een kerk opnam. Op vrijdag 17 januari staat de film ‘Judy’ op de agenda. Deze film vertelt het tragische verhaal van Hollywood legende Judy Garland. Beide films zijn om 20.00 uur te zien in De Rabozaal van De Klinker.

In 1972 nam Aretha Franklin ‘Amazing Grace’, het meest succesvolle gospelalbum allertijden, op in de New Temple Missionary Baptist Church in Los Angeles. Nooit eerder zijn de filmopnames van deze legendarische avonden vertoond aan het publiek. Tot nu.

In de film ‘Judy’ is Renée Zellweger de legendarische Judy Garland. Nadat haar carrière in Amerika op een laag pitje is komen te staan, reist Judy in 1968 af naar Londen voor een reeks uitverkochte theatershows. Hiermee hoopt ze genoeg geld te verdienen om een stabiel leven te kunnen creëren voor haar kinderen die in Amerika zijn achtergebleven. Judy leeft al sinds dat ze een kindster was op medicijnen en drank. Er zijn mensen die van haar proberen te profiteren wanneer zij in de war is en juist simpelweg gelukkig wil zijn met haar gezin en haar eigen keuzes wil maken. Ondersteund door de bekende liedjes, waaronder ‘Somewhere Over the Rainbow’, vertolkt Renée op indrukwekkende wijze de rol van deze grootsheid en laat zien hoe fragiel en kwetsbaar Judy Garland heeft geleefd.

