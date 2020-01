Martin Doornbos stopt als raadslid gemeente Oldambt

OLDAMBT – Het Oldambtster gemeenteraadslid Martin Doornbos (Gemeentebelangen) moet noodgedwongen afscheid nemen van de gemeenteraad. Hij doet een stap terug in verband met zijn gezondheid.

Op 7 januari 2019 hebben Martin en zijn partner een auto-ongeluk gehad. De gevolgen hiervan zijn nog steeds dusdanig dat het voor Martin niet mogelijk is om zijn raadslidmaatschap te vervullen. ,,De beslissing om te stoppen valt me zwaar. Ik had me graag nog voor Gemeentebelangen willen inzetten, maar dat gaat simpelweg niet”, laat Martin weten.

Martin is in 2018 met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekomen. Martin: ,,Dit maakte de beslissing om te stoppen extra moeilijk. Ik wil iedereen die op mij heeft gestemd dan ook hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.”

Martin wordt opgevolgd door Grietje Musch. Grietje verving Martin al tijdens zijn ziekteverlof.

Ingezonden