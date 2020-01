REGIO – Van 29 januari t/m 23 februari is Roon Staal met bekend werk op Winter Tour.

Woensdag 29 januari start de Winter Tour van zanger-pianist Roon Staal. Hij treedt op bij 17 locaties door heel Nederland. In onze regio is dat in Nieuw Dordrecht en Bourtange.

Hij brengt o.a. de volgende nummers ten gehore:

Help Me Through The Night, Stay With Me ‘Till The Morning, Pie Jesu, Promise, Bridge Over Troubled Water en Rust In Bewustzijn zijn songs die ten gehore worden gebracht. Daarnaast ook werken van zijn nieuwste album Peace, o.a. The Sound Of Silence, Oliver’s Song, Waltzing Matilda, Shima Uta en Danny Boy. Bij het reserveren van kaarten is er de mogelijkheid verzoeknummers uit zijn repertoire door te geven.

Nieuw Dordrecht – zondag 9 februari in het Witte Kerkje te Nieuw Dordrecht 16.00 uur

Bourtange – zaterdag 22 februari in de Hervormde Kerk te Bourtange 20.00 uur

De zaal is een half uur voor aanvang van het concert geopend.

Zie de tour ook op een landkaart op www.roonstaal.com.

