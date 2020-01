De Sprankelgroep speelt “de Toenkabouter”

SELLINGEN – Toneelvereniging “de Sprankelgroep” uit Sellingen is de laatste maanden druk bezig geweest met het instuderen van een nieuw toneelstuk. Het heet “de Toenkabouter” en is uit het Duits vertaald door Ben ten Velde. De klucht speelt in de open lucht en daarvoor hebben de leden van de groep een geheel nieuw decor gemaakt. Het ziet er prachtig uit. U kunt dit voor de eerst zien op vrijdag 24 januari a.s.

Het stuk “de Toenkabouter speelt in de tuinen van de families Bakker en Grootjans. Buschauffeur Jans Bakker is het gereis op de schoolbus zat en wil graag tot rust komen in zijn eigen tuin, die vol met kabouters staat. Hij geniet volop van zijn kabouter Joepie en houdt van een mooi stukje volksmuziek. Maar helaas is de verstandhouding met de buren niet geweldig. Buurvrouw Ingrid Grootjans luistert graag naar klassieke muziek en haar man werkt op het belastingkantoor. Dat zijn dingen waar Jans geen hoge pet van op heeft. Als op een dag zijn geliefde kabouter Joepie weg is, zijn de rapen gaar! De lopende dorpskrant Wemie Hilbrands houdt alles nauwlettend in de gaten. Als het moet met verrekijker…

Naast de uitvoering op vrijdag 24 januari wordt het zelfde stuk ook gespeeld op de volgende avonden…

+ zaterdag 8 februari

+ vrijdag 28 februari

+ zaterdag 7 maart

+ zaterdag 21 maart

Alle uitvoeringen beginnen ‘s avonds om half acht in “de Sprankel” aan de Torenstraat 11 in Sellingen. De kaarten kunt U reserveren bij de fam. Peters via telefoonnummer 0599 – 32 23 69. Allen hartelijk welkom.

Ingezonden