Nieuwe voorstelling F2DC heet “Dreams”

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 4 januari 08.00 uur. Door Jules

VEEL BEWOLKING

Er is vandaag veel bewolking met weinig opklaringen, en in de loop van de dag kan er soms lichte regen vallen. Daarbij is er een matige tot vrij krachitge westen- tot noordwestenwind, en de maximumtemperatuur is ongeveer 8 graden.

Vanavond en vannacht is het meest droog en er komen dan enkele opklaringen, met minder wind. Minimum rond 4 graden. Morgen is er af en toe zon, met morgenavond misschien een enkele bui. Maximum rond 8 graden, matige zuidwestenwind.

Maandag is een droge dag met flink wat opklaringen, daarna is er veel bewolking met soms een drup regen, maar het is midden van de week heel zacht met 8 tot 10 graden.