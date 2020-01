Runners organiseerde geslaagde Noorderpoort Nieuwjaarsloop

STADSKANAAL – Vandaag vond de 47ste editie van de Noorderpoort Nieuwjaarsloop in Stadskanaal plaats.

De Noorderpoort Nieuwjaarsloop bestond uit jeugdlopen over 400, 800 en 1200 meter en recreatielopen over 6 en 10 kilometer. Het parcours was volledig verhard. Evenals voorgaande jaren konden ook Nordic Walkers en sportieve wandelaars deelnemen. De organisatie was in handen van Runners Stadskanaal. De lopers werden verbaal ondersteund door spreekstalmeester Henk Edo Willems.

De start van de jeugdlopen over 400, 800 en 1200 meter was om één uur. De Nordic Walkers en sportieve wandelaars begonnen tussen 13.15 en 13.30 uur aan hun tocht. Zij liepen dezelfde ronde van 6 of 10 kilometer als de recreanten. De recreanten aan de 6 en de 10 kilometer startten om 14.00 uur. Alle onderdelen begonnen en finishten aan de Sportparklaan.

De deelnemers aan de jeugdlopen ontvingen een medaille, terwijl er voor alle deelnemers na afloop een kop snert gereed stond. Voor de recreanten aan zowel de 6 als de 10 kilometer was er voor de eerste drie mannen en vrouwen eremetaal beschikbaar. De prijsuitreiking vond direct na binnenkomst plaats bij de finish.

De uitslagen vindt u hier.

De beelden zijn gemaakt door Ronny