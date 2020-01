Suzan & Freek – Deze is voor mij, is de Hollandse Nieuwe van deze week

Studio RTV Westerwolde – Het programma ´De Dag van morgen´is elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur te beluisteren op G1, Samenwerking tussen RTV Westerwolde en RTV GO. De clip is te zien op kanaal 40 via Ziggo. De presentatie is in handen van: Oscar Bolsenbroek en met Tedo Swarts als sidekick. Iedere week kiest het team een Hollandse nieuwe.

Deze Is Voor Mij gaat over het doorbreken van patronen: voor jezelf kiezen, jezelf eens van de laatste naar de eerste plek zetten. Sommige mensen staan altijd voor iedereen klaar behalve voor zichzelf, dan is het goed om een keer te zeggen: Dit is mijn moment, mijn leven, deze is voor mij! Vanaf donderdag 16 januari zijn Suzan & Freek te zien bij Vrienden van Amstel LIVE in de Ahoy. Op maandag 10 februari maken Suzan & Freek kans op twee Edison Pop awards in de categorie Pop en Nederlandstalig. En vanaf april start hun nagenoeg uitverkochte