Damclub Winschoten blijft 3e na nipt 9 – 11 verlies tegen “Het Noorden” 2 uit Groningen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 5 januari 10.00 uur. Door Jules

BEWOLKT EN GRIJS

Het is een bewolkte en nogal grijze zondag. En er is kans op een drup regen of een kleine bui, vooral later vanmiddag en vanavond. Maar de meeste tijd is het droog en het wordt 7 a 8 graden. De wind is zwak tot matig (2 tot 4 Bft) uit het zuidwesten.

Vannacht en morgenochtend is er weinig verandering en dat betekent dus bewolkt weer en soms een drup regen. Minimum rond 5 graden. Morgenmiddag is het droog en kan de zon doorbreken, maximum rond 6 graden.

Dinsdag wordt het 8 a 9 graden, en woensdag en donderdag 10 of 11 graden. Dinsdag is meestal droog met wat zon, woensdag en donderdag is er kans op regen. En ook na donderdag is het licht wisselvallig en zacht winterweer.