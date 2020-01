Fiets Toer Club Toer ’80 jubileert

BELLINGWOLDE – Het waren de gloriejaren van de Nederlandse wielersport. Namen als Jan Janssen, Hennie Kuiper, Joop Zoetemelk, Jan Raas en Gerrie Kneteman vierden grote successen. Wielerenthousiastelingen in Bellingwolde staken de koppen bij elkaar en dat leidde ertoe dat op 28 januari 1980 de Fiets Toer Club Toer ’80 werd opgericht. (zie foto)

Door de jaren heen heeft Toer ’80 zich geprofileerd om het toerfietsen in de regio Oost Groningen, maar ook ver daar buiten, te promoten. Met wisselend succes. Bloeide de club vooral in de 80-er jaren, in het decennium daarna kwam het klad er in. Door de komst van de Koerts Pannenkoekentocht kwam Toer ’80 hernieuwd op de kalender. Het ledenaantal groeide en tot op vandaag, 40 jaar later dus, is de club zowel qua ledenaantal als ook financieel kerngezond.

Met een nieuwe voorzitter, Lars Kiewiet: “Ik fiets nog niet zo lang maar toen ik dat begon te doen ben ik lid geworden. Toer ’80 was als een warm bad. Niet alleen leerde ik het fietsen in de groep vrij snel, maar er is ook een vriendschappelijke band tussen de fietsers onderling. Toen er een nieuwe voorzitter werd gezocht ben ik naar voren gestapt. Ik doe dat nu een paar maanden en ben blij verrast hoe professioneel alles is geregeld. En hoeveel vrijwilligers er binnen de club actief zijn. Dat kan natuurlijk altijd beter en meer, maar de basis is meer dan gezond. Ook ben ik in de geschiedenis gedoken en ben verbaasd over hoeveel de club de afgelopen decennia heeft georganiseerd en gepresteerd.”

KLASSIEKERS

Van elke klassieke wedstrijd is er ook een toerversie. Leden van de club zwermen over heel Europa uit, maar in clubverband werd o.a. al deelgenomen aan de Amstel Goldrace, Luik – Bastenaken – Luik, Ronde van Vlaanderen en b.v. ook aan Milaan – San Remo. Daarnaast zijn alle bekende cols van de Tour de France of de Giro d’Italia door leden wel eens beklommen. Over de laatste ronde nog wel iets bijzonders. Toen de Giro in 2002 naar Groningen kwam nam een fotograaf contact op met de club. Hij wilde een achtergrondreportage maken over hoe fietsen beleefd werd op het platte land. Toer ’80 kwam toen met zes pagina’s in de Gazetta dello Sport.

ACTIVITEITEN JUBILEUMJAAR

Het jubileumjaar wordt op 24 januari a.s. ingeluid met een feestavond. Verder staat begin september een tweedaagse clubweekend op het programma waar langere tochten worden gefietst en gezamenlijk wordt overnacht. En er wordt natuurlijk gefietst, veel gefietst. Lars Kiewiet: ”Fietsen, sportief bezig zijn, daar draait uiteindelijk alles om. Dat willen we ook zo veilig mogelijk doen. We zijn ‘slechts’ een deelnemer aan het verkeer en dat is al ingewikkeld genoeg. Als club willen we uitstralen dat binnen de regels te doen die we in Nederland met elkaar hebben afgesproken. Want veilig weer thuis komen geldt voor iedereen.”

