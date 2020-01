Sterke rubrieken 1,5 jarige rammen en ooilammeren op Rammendag Harkstede

HARKSTEDE – Vrijdagavond 3 januari j.l. werd de jaarlijkse rammendag van Schapenfokvereniging Zuid Oost Groningen/Westerwolde weer gehouden. Dit jaar was de locatie en het tijdstip van de rammendag anders dan andere jaren. Deze noodgedwongen veranderingen werden positief ontvangen door bezoekers en inzenders.

De kleine rubriek oudere rammen werd gewonnen door ram 6465-30743 van Markus Postma uit Doezum. De 101 kg wegende ram is een zeer complete ram, heeft veel ontwikkeling en lengte. De 1b van deze rubriek was eigendom van J. Zomerman uit Appingedam. Ram 5578-78737 is een fraai gelijnde ram, maar zou iets breder in de voorhand kunnen. Deze ram woog 84 kg. Deze rammen werden ook Kampioen en Res. Kampioen oude rammen.

Bij de zeer goede rubriek 1,5 jarige rammen was de eerste plaats weggelegd voor 228-06067 van comb. Van Deijne/Doesburg uit Wagenborgen. De 98 kg wegende ram is royaal ontwikkeld, mooi gelijnd en heeft een beste kop. 1b werd 6465-64831 van Markus Postma uit Doezum. Deze ram is een mooie evenredige ram, maar heeft iets minder macht dan de 1a. Hij weegt 94 kg. Beide dieren werden respectievelijk Kampioen en Res Kampioen van deze beste rubriek.

De eerste rubriek ramlammeren werd aangevoerd door 5897-63510 van de comb. Van Deijne/Doesburg. Dit is de meest complete ram met een mooie vleesopdruk, van deze wat wisselde rubriek. Hij is gewoon ontwikkeld, maar valt op door mooie evenredigheid. De ram weegt 60 kg. Tweede in deze rubriek werd ramlam 3938-37370 van C.A. Commandeur-Texel, maar momenteel gestald bij M.C. Lokerse te Meeden. Deze 70 kg wegende ram is fraai ontwikkeld, heeft beste benen en is goed bespierd.

In de tweede rubriek werd 282-62910 van R. Hoekstra en zoon – Eastermar, eerste. Het ramlam weegt 70 kg en is fraai ontwikkeld, is mooi belijnd, is luxe, heeft beste benen en bespiering, maar de kop mag iets meer kleur hebben. Hij werd gevolgd door ramlam 5578-5508 van J. Zomerman. Dit ramlam weegt 58 kg en is mooi evenredig, heeft goede benen, maar heeft iets minder massa dan de 1a.

In de derde rubriek ramlammeren werd 0727-41805 van Henderik Posthumus uit Doezum 1a. Dit lam weegt 60 kg en is een best en compleet kopnummer in deze goede rubriek. Hij werd gevolgd door het ramlam 3982-16246 van Rindert de Vries. Dit ramlam weegt 74 kg en is ook een best ramlam, maar hij doet iets onder voor de 1a op de benen en de vacht.

De vierde rubriek was wederom een sterke rubriek en werd aangevoerd door de 62 kg wegende 6570-80145 van Jelmer Postma uit Surhuizum. Een heel compleet lam, fraai gebouwd en blinkt uit in bespiering en evenredigheid. Het jurylid Henri Blok noemde de ram luxe en zeer fraai van type. Hij werd gevolgd door 5578-5575 van J. Zomerman en weegt 62 kg. Hij is fraai ontwikkeld, en iets minder evenredig en rond in het kruis dan de 1a.

De laatste rubriek was een kleine rubriek met ramlammeren met een hoge vruchtbaarheidsindex. 1a werd ramlam 5093-29749, hij woog 64 kg en is een ramlam met een mooie belijning. De tweede geplaatste ram is gewaagd aan de 1a en is 5093-27611 en weegt 61 kg. Dit ramlam is mooi breed, best ontwikkeld, maar mist iets uitstraling vergeleken met de 1a. Beide ramlammeren zijn eigendom van M.C. Lokerse.

Kampioen bij de ramlammeren werd uiteindelijk ram 6570-80145 van Jelmer Postma en reserve kampioen werd 5897-63510 van de comb. Van Deijne/Doesburg.

Tot slot werden er nog twee rubrieken ooilammeren gekeurd. In de eerste rubriek werd 5578-9093 van J. Zomerman 1a, het lam woog 56 kg en is een correct ooilam met een mooie evenredigheid, beste benen en bespiering. Tweede werd ooilam 6016-83598 van R. Hoekstra en zoon. Ook dit is een best lam, maar ze heeft wat minder evenredigheid dan de 1a. Dit lam weegt 61 kg.

In de tweede rubriek ooilammeren werd wederom een ooilam van Zomerman 1a. Lam 5578-5511 woog 64 kg en werd door de jury zeer fraai, fraaie ontwikkeling en bespiering, genoemd. Tweede werd lam 6570-5771 van Jelmer Postma. Dit goede lam staat fraai op de benen, maar komt t.o.v. de 1a lengte en massa te kort. De lammeren 5578-5511 en 5578-9093, beide van Zomerman werden resp. Kampioen en res Kampioen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde rammendag. Voor een kleine vereniging hadden de inzenders een mooi aantal dieren opgegeven.

Foto’s: Henny Claus