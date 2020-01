55-jarig jubileumreceptie en groots dansmariekefestival van carnavalsvereniging De Kloosterwiekers

TER APEL – Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers uit Ter Apel bestaat dit seizoen 55-jaar. Een waar jubileum in ‘carnavalsland’.

Dit jubileumseizoen ging op zondag 10 november jl. van start met een heuse badeendjesrace. Inmiddels is het seizoen verder gevorderd en naderen de grote optocht en carnavalsfeesten in het weekend van 22 en 23 februari. Intussen zijn een nieuwe prins, vorst en raad van elf geïnstalleerd en maakt de vereniging zich klaar voor de volgende feestelijke activiteiten in het kader van het jubileum.



Zaterdag 11 januari staat er van 17:00 tot 19:00 uur een receptie op het programma in residentie Het Boschhuis in Ter Apel. De receptie zal in het teken staan van een terugblik in de rijke geschiedenis en historie van de vereniging. Speciaal uitgenodigd zijn naast alle leden, oud-dansmariekes, oud-buutreedners, oud-leden, collega carnavalsverenigingen, vrijwilligers en sponsoren.

Geïnteresseerden die tot de doelgroep behoren en zich nog niet hebben opgegeven kunnen dit nog steeds doen via; lienkelanting@hetnet.nl Tijdens deze receptie zal ook een speciaal jubileummagazine worden gepresenteerd, waarin de laatste 11 jaren van de vereniging uitvoerig in tekst en beeld wordt gevangen. Het magazine is daarmee een toevoeging op het jubileumboek dat 11 jaar geleden, tijdens het 44 jarig jubileum van De Kloosterwiekers werd gepresenteerd.



Op zondag 12 januari is Ter Apel in de ban van de dansmariekes. Het jaarlijkse internationale dansmariekefestival wordt dit jaar in de grote Sporthal Ter Apel georganiseerd door de jubilerende Kloosterwiekers. Maar liefst 9 carnavalsverenigingen vanuit Nederland en Duitsland zullen met hun dansmariekegardes naar Ter Apel komen in het totaal maar liefst 44 optredens te verzorgen. De raden van elf van al deze verenigingen, begeleiding en familieleden zullen allemaal meekomen en zoals de ervaring leert van afgelopen jaren zal de zaal volledig gevuld worden. Een hoogtepunt in het jaar voor de jonge meiden en jongens die al maanden bezig zijn om de nieuwe choreografieën onder de knie te krijgen. Dit dansmariekefestival is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden en start rond 12:15 uur in de sporthal aan de Heemker Akkerstraat 6 in Ter Apel.

Ingezonden