B ruiters aan start tijdens IICH Groningen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 6 januari 08.00 uur. Door Jules

VANMIDDAG WAT ZON

Het is vanochtend nog bewolkt en een beetje grijs, en er zou ook een drup motregen kunnen vallen. Maar in de loop van de middag zou de zon af en toe door kunnen breken. Het is vandaag 6 tot 8 graden, de wind is zwak tot matig uit zuidwest tot zuid.

Vanavond blijven die opklaringen van vanmiddag, maar vannacht is het bewolkt en gaat het een tijdje regenen. Morgen overdag is het droog met opklaringen. Het wordt dan 9 graden, bij een matige wind uit west tot zuidwest.

Woensdag is het bewolkt met af en toe regen of motregen, en maximumtemperaturen rond 11 graden. En ook donderdag is het zacht met 10 a 11 graden, daarna is het 7 tot 9 graden.