Commissaris van de Koning: “Er beweegt veel de goede kant op in onze provincie”

GRONINGEN – “Ondanks de problemen die er zijn, beweegt er veel de goede kant op in onze provincie”. Dat zei commissaris van de Koning René Paas tijdens zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak op 6 januari.

Volgens Paas zijn er meer banen in Groningen dan ooit. Dat biedt kansen om de werkloosheid aan te pakken. Ook zit er schot in de schadeafhandeling in het aardbevingsgebied en de versterking van woningen.

Vier vrijheden

In zijn nieuwjaarstoespraak stond commissaris van de Koning René Paas erbij stil dat 75 jaar geleden Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetters, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Volgens de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt moesten de Verenigde Staten zich inzetten voor vier essentiële vrijheden: de ‘freedom of speech’ (vrijheid van meningsuiting), de ‘freedom to worship’ (de vrijheid van godsdienst), de ‘freedom from want’ (vrijheid van bezit) en de ‘freedom from fear’ (vrijheid van angst). De commissaris betoogde dat de ‘four freedoms’ uit de toespraak van Roosevelt de aanzet waren voor de bevrijding van Nederland. (Hoewel Roosevelt de bevrijding zelf niet meer zou meemaken.) De vier vrijheden zijn volgens Paas nog altijd actueel, hoewel ze niet vanzelfsprekend zijn. Veel mensen zijn bang voor de toekomst of verontwaardigd over wat er in de wereld gebeurt. Nederland is een verdeeld land maar toch is er veel in beweging.

Jeugdzorg

Als speciale gasten waren bij de nieuwjaarstoespraak van de provincie medewerkers uit de jeugdzorg aanwezig. Ook in de jeugdzorg is er volgens de commissaris veel mis maar de medewerkers proberen vanuit hun bevlogenheid het leven van de jongeren een beetje beter te maken. Dit werk verdient volgens Paas veel respect.

In gesprek

Ook haalde Paas de boerenprotesten van eind vorig jaar aan. Volgens hem kunnen de problemen in natuur en landbouw opgelost worden door met elkaar in gesprek te gaan met oog voor ieders belang. De commissaris van de Koning wenste de Groningers vooral durf toe in het nieuwe jaar.

Lees hier de volledige nieuwjaarstoespraak

Bron: Provincie Groningen