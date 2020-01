VLEDDERVEEN, OUDE PEKELA – De doldwaze klucht ‘Wie is de koe?’ komt naar je toe! Op 17 januari wordt het stuk gespeeld in café Harmonie in Oude Pekela en 5 februari in café Veldzicht in Vledderveen



Komende maanden is de klucht ‘Wie is de koe?’ te zien in verschillende cafés in de provincie Groningen. Dit ‘kleintje theater’ bezorgt haar gasten een doldwaze, ouderwets gezellige avond met livemuziek. En dat gewoon in het café in je eigen dorp! De voorstelling was al te zien in o.a. Groningen en Zoutkamp. Een aantal reacties: ‘Het was een heerlijke avond’, ‘Ik heb in tijden niet meer zo gelachen’ en ‘Dit is precies waarvoor ik naar dit café gekomen ben’.



Wie is de koe?

Na de succesvolle tournee in 2013 van ‘De Klucht van de Molenaar’ langs diverse molens in de provincie, toert Metafora nu met een eigentijdse bewerking van een andere klucht van Bredero: ‘De Klucht van de Koe’.

In de hilarische, actuele klucht ‘Wie is de koe?’ wordt een boer slinks verleid om zijn eigen koe te verkopen zonder zelf van de opbrengst te profiteren. Tijdens de voorstelling blijkt dat het je laten verleiden tot list en bedrog makkelijker gaat dan je denkt. De avond wordt opgeluisterd met heerlijke Nederlandstalige meezingnummers die live worden gespeeld.



Kaarten en informatie

‘Wie is de koe?’ is te zien op 17 januari in café Harmonie in Oude Pekela en op 5 februari in café Veldzicht in Vledderveen. De voorstelling begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 is de deur open en staat er een gratis kopje koffie/thee voor je klaar.



Kaarten zijn te koop bij café Harmonie en café Veldzicht. Reserveren kan door een mail te sturen naar wieisdekoe@gmail.com. Wacht niet te lang want vol = vol!



Meer informatie over de inhoud van de voorstelling en de andere speeldata vind je op www.stichtingmetafora.nl.

Ingezonden