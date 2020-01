Jipsingboertangeweg wordt wegens werkzaamheden afgesloten

JIPSINGBOERTANGE – Tussen 20 januari en 4 februari is de Jipsingboertangeweg ter hoogte van camping De Iembarg gestremd voor al het verkeer. Het fietsverkeer wordt met gele borden omgeleid via het Klein Koolwitje, Zevenmeersveenweg en Bosweg. Het gemotoriseerde verkeer wordt gedurende de werkzaamheden met gele borden omgeleid via de Provinciale weg N976, Beetserweg, Schaalbergerweg en Voorbeetseweg.

De stremming is nodig omdat er op deze plek een duiker wordt aangelegd in verband met de werkzaamheden aan de Ruiten Aa. Op een later moment in het jaar worden er op een andere plek aan de Jipsingboertangeweg en de Weenderstrat een duiker aangelegd.

Wil je meer weten over dit project en de stremmingen? Op donderdag 9 januari van 17.00 tot 20.00 uur is in het Buurthuis te Jipsinghuizen (Wollinghuizerweg 2) een informatiebijeenkomst. Omwonenden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur vrij binnenlopen.

Bron: Gemeente Westerwolde