Mindful het nieuwe jaar in

TER BORG, SELLINGEN – Wandel mee met boswachter Anneke van Staatsbosbeheer en Jannie van ZijninhetNu. Ervaar en beleef de natuur van Ter Borg.

Al wandelend verteld de boswachter meer over het leven van en het bijzondere aan dit gebied. Daarnaast doen we enkele mindfulness oefeningen, waarbij we tot rust komen en onszelf kunnen spiegelen aan de natuur! We zullen o.a. gaan wandelen in stilte en een aantal oefeningen doen, met name gericht op aandacht en waarnemen!



Door de rust en stilte ervaar je de natuur intenser en is van heel dichtbij goed te ervaren. Wie weet wat we zien!



Wanneer: Zaterdag 11 januari 2020

Aanvang: Van 14:30 tot 16:00 uur. Verzamelen bij de schaapskooi in Ter Borg. Borgerweg 6, 9551 VA, Ter Borg We sluiten hier ook weer af onder het genot van een kop soep.



Aanmelden via: – Boswachter Anneke a.epping@staatsbosbeheer.nl

of 0620357586 – Mindfulnesstrainer/yogadocente Jannie Grave 0625423315, www.zijninhetnu.nl.



Tip: Draag makkelijk zittende kleding en goede wandelschoenen! De wandeling zal ongeveer 1 1/2 tot 2 uur duren. Honden kunnen niet mee.

Ingezonden