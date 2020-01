Posttransplantatiezorg in Scheemda

SCHEEMDA – Ommelander Ziekenhuis Groningen, UMCG en Dialyse Centrum Groningen centraliseren de nefrologische zorg rondom patiënten steeds meer in Scheemda onder de naam Nierzorg Scheemda. Als onderdeel hiervan kunnen patiënten vanaf 1 januari 2020 voor drie van de vier jaarlijkse controles, vanaf een jaar na hun niertransplantatie, naar het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Patiënten gaan dan nog één keer per jaar naar het UMCG voor hun controle. Groot voordeel voor de patiënten hierbij is dat zij dichterbij huis de benodigde zorg kunnen krijgen.

In juli 2019 hebben het Ommelander Ziekenhuis, DCG en UMCG al de eerste stap gezet richting de opzet van Nierzorg Scheemda. Binnen het Ommelander Ziekenhuis is de nefrologische zorg gecentraliseerd door het spreekuur nefrologie plaats te laten vinden in de spreekkamers naast de dialyseruimten van DCG. De spreekuren worden verzorgd door de huidige internist-nefrologen van het Ommelander Ziekenhuis; Luc van der Molen en Janke Wiegersma en Ralf Westerhuis, internist-nefroloog van DCG. Janke Wiegersma zal primair de spreekuren rondom de posttransplantatiezorg gaan invullen, waarbij Luc van der Molen en Ralf Westerhuis indien nodig zullen waarnemen. Bijkomend voordeel is dat patiënten deze behandelaars mogelijk reeds kennen vanuit een eerder behandeltraject.

Samen sterker

De kracht van Nierzorg Scheemda zit hem in het bundelen van kennis en expertise van verschillende nierspecialisten. Door elkaar aan te vullen kunnen wij de stijging van het aantal nierpatiënten in de toekomst opvangen en waar mogelijk voorkomen. Uiteindelijk doel van het project is het samenbrengen van poliklinische, transplantatie- en dialysezorg op één plek, gebruik makend van elkaars expertise om zorg dichterbij de patiënt te brengen.

Ingezonden