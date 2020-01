Zaalvoetbaltoernooien ZVV Borger

BORGER – Een nieuw jaar is begonnen en daarmee ook de maand januari. Traditioneel getrouw staat die maand bij zaalvoetbalvereniging Borger in het teken van de zaalvoetbaltoernooien. Twee bomvolle avonden met zes ploegen die strijden om toernooiwinst. Maar ook twee avonden waarbij sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan.

In 2020 staat editie 42 alweer voor de deur en voor het eerst doen er maar liefst zes teams mee van Zvv Borger. De vereniging kent een stevige groei over de laatste jaren en breidde afgelopen zomer het aantal teams uit van vier naar zes. Vooral veel nieuwe jonge spelers werden lid, waarmee de vereniging een stevig fundament heeft liggen voor de toekomst. Het zaalvoetbal leeft dan ook in Borger, wat in het afgelopen seizoen ook terug te zien was in de prestaties. Opnieuw werd het vlaggenschip kampioen en promoveerde het van de eerste klasse naar de hoofdklasse. En ook in het huidige seizoen speelt het daarin direct weer mee om de prijzen. Ook het tweede werd opnieuw kampioen en promoveerde van de tweede naar de eerste klasse. Met twee kampioenschappen en een uitbreiding van twee nieuwe teams kan 2019 gerust als een succesvol jaar worden gezien voor de zaalvoetbalvereniging Borger.

De toernooien vinden dit jaar plaats op zaterdag 11 en zaterdag 25 januari. Op de eerste avond komen van Zvv Borger het 1e en het 2e in actie en ook het talentvolle 5e elftal geeft acte de présence. De teams van Borger zullen de concurrentie aan moeten gaan met meervoudig winnaar De Slingerij, Zuidlaren en nieuwkomer Tunas. Op avond twee zijn het 3e, het 4e en het 6e aan de beurt van Zvv Borger. Samen met de vertrouwde namen Terschelling, SGO en Anneroelen strijden de teams van Borger om de titel. Twee mooie toernooidagen in het vooruitzicht, waarbij na elke toernooi ook het welbekende rad van avontuur zal gaan draaien. Gezelligheid gegarandeerd dus! De toernooien op zaterdag 11 en zaterdag 25 januari beginnen om 18:00 uur in sporthal De Koel.

