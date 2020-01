Al weer twee aardbevingen in 2020

GRONINGEN – De teller van het aantal aardbevingen staat dit jaar al weer op twee.

Het jaar is nog maar net begonnen, maar de teller van het aantal aardbevingen staat al weer op twee. De laatste was vanmorgen om kwart over tien bij Harkstede. De beving vond plaats op drie kilometer diepte en had een kracht van 0,8 op de Schaal van Richter.

De eerste aardbeving van 2020 was bij Zuidbroek op 3 januari. Deze had een kracht van 0,6 op de Schaal van Richter. Het jaar werd op 31 december afgesloten met een beving bij Farmsum om kwart over zeven ’s avonds. Deze had een kracht van 0.9.

In 2019 vonden in de provincie Groningen 89 aardbevingen plaats, waarvan één op zee. De zwaarste was op 22 mei bij Westerwijtwerd met een kracht van 3.4.

Bron: aardbevingen.nl