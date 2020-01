Autobrand Winschoten was mogelijk opzet

WINSCHOTEN – De autobrand die zondagnacht in de Bomenbuurt in Winschoten plaats vond is mogelijk aangestoken.

In de nacht van zondag op maandag 6 januari is op de Hazelaarstraat in Winschoten een auto uitgebrand. Hoewel nog niet volledig uit te sluiten ligt een technische oorzaak niet voor de hand. Het gaat dus mogelijk om brandstichting. De brand werd omstreeks 1 uur ontdekt. De wagen werd volledig door het vuur vernield.

Mocht je rond het tijdstip van 1 uur iets bijzonders hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Hazelaarstraat of ons misschien op een andere manier kunnen helpen neem dan contact met de politie op via 0900-8844

Bron: Politie Oldambt