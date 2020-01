ALTEVEER – Via Burgernet wordt verzocht uit te kijken naar een vermiste man uit Alteveer.

Vanuit Alteveer (Gr) is in overspannen toestand een man weggelopen. De man is 1.98 m lang en heeft donker kort haar. Hij is gekleed in een spijkerjas, zwarte overall en draagt werkschoenen.

Hij is te voet vertrokken.

Heeft u deze persoon gezien, bel dan 112.

Update

Burgernet meldt dat de man in goede gezondheid is aangetroffen.