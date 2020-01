DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Papenburg

Gisteravond is een auto met daarin drie inzittenden in het kanaal langs de Erste Wiek in Papenburg beland.

De tot nu toe onbekende bestuurder kwam om kwart voor negen in de berm terecht en reed eerst tegen een heg en daarna tegen een stenen peiler. Vervolgens belandde de auto in het kanaal.

De drie inzittenden konden zelfstandig de auto verlaten. Ze verkeerden alle drie onder invloed van alcohol. De politie is nog aan het onderzoeken wie van de drie achter het stuur zat en roept getuigen op zich te melden. De auto is door een berger uit het water getakeld en afgevoerd.

Meppen

Tussen 20 december en 5 januari is ingebroken bij het voetbalstadion aan de Lathener Straße in Meppen. De daders vernielden eerst een hekwerk en trapten vervolgens een raam van de VIP ruimte in. Het lukte hen niet om binnen te komen. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Haren

Zaterdagnacht is een overdekte bushalte aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren vernield. Hierbij werden twee ramen compleet aan diggelen gegooid. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.