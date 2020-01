DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Papenburg

De laatste tijd hebben agenten in het noorden van Emsland bij voertuigcontroles en doorzoekingen van woningen diverse spullen in beslag genomen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Een aantal spullen is inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar, maar van de voorwerpen op de foto zijn niet de eigenaren bekend. Ziet u er iets bij wat uw eigendom is, bel dan met de politie in Papenburg. 0049 (0)4961 9260

Weener

Gisteravond om 20.40 uur zijn op de Bunder Straße twee personenauto’s tegen een dakkoffer gebotst. Het voorwerp lag, inclusief de dakdrager, midden op de weg. De bestuurder van een Volvo V40 en een daarachter rijdende bestuurster van een VW Passat konden niet meer op tijd remmen en reden over de dakkoffer. Hierbij raakten hun auto’s beschadigd. De politie zoekt de eigenaar van de dakkoffer en getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met politie Weener.

Weener

Tussen zondagmiddag en gistermorgen vier uur is ingebroken bij een lectuurzaak aan de Neuen Straße in Weener. De inbraak werd ontdekt door een passant. Hij belde de politie omdat de etalage met een putdeksel was ingeslagen.

Uit de etalage zijn meerdere zogenaamde Tonieboxen en Tonies gestolen. Een Toniebox is een dobbelsteen van zacht textiel met op een kant een display en twee oren. Het is een muziekspeaker met spelletjes en luisterboeken voor kinderen. Bij de verhaaltjes horen Tonies, poppetjes die kinderen op de box kunnen plaatsen om het verhaaltje te starten.(zie video)

De schade is een bedrag van vier cijfers.