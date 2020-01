Spoedeisende hulp Refajaziekenhuis nu dicht

STADSKANAAL – De afdeling spoedeisende hulp bij het Refajaziekenhuis is sinds gistermiddag gesloten.

Gisteren was de laatste dag dat de afdeling spoedeisende hulp bij het Refajaziekenhuis geopend was. Vanaf vandaag is het ziekenhuis in Stadskanaal een weekziekenhuis voor zorg die geen directe haast heeft en die ze goed kunnen plannen. Het Refajaziekenhuis is vijf dagen per week geopend: van maandagochtend 07.00 uur tot vrijdagavond 20.00 uur. Patiënten kunnen er terecht voor poliklinische afspraken, laboratorium- en röntgenonderzoek, planbare operaties, nazorg na behandelingen en bloedprikken.

De afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) is nu een basisspoedpost die zeven dagen per week van 08.00 tot 23.00 uur geopend is voor niet-levensbedreigende situaties, zoals een botbreuk of een snijwond. Ook de spoedeisende hulp in het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen gaat dicht. Deze is nog tot 6 april open. Ook dit ziekenhuis valt onder de Treant Zorggroep. De sluitingen zijn een onderdeel van een reorganisatie waarbij in totaal 500 banen verdwijnen.

Patiënten met ingewikkelde zorgvragen die eerst naar Stadskanaal of Hoogeveen gingen, zijn nu aangewezen op het Scheperziekenhuis in Emmen. Hier wordt de afdeling Spoedeisende Hulp uitgebreid en een nieuwe acute opnameafdeling ingericht, waar een groot team van verschillende specialisten aanwezig is.

De ruimtes die vrijkomen op de ziekenhuislocaties in Hoogeveen en Stadskanaal worden onder andere gebruikt voor revalidatie van kwetsbare ouderen. Ook komt in Stadskanaal onder meer een centrum voor oogheelkunde en in Hoogeveen een centrum voor orthopedische ingrepen.

Gistermiddag om vier uur ging de SEH in Stadskanaal dicht. Boven de ingang hing een groot spandoek. De medewerkers liepen met een roos in de hand via een erehaag, die gevormd werd door zo’n honderd applaudisserende collega’s en inwoners van Stadskanaal, naar buiten. Het was de laatste dag dat zij als team werkten; een verdrietige dag!