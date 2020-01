Steen vanaf viaduct door autoruit gegooid; trucker ontsnapt aan de dood

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 7 januari 08.00 uur. Door Jules

DEELS OPKLARINGEN

Het is vanochtend deels opgeklaard en deels helder, er kan ook nog wat laaghangende bewolking en nevel ontstaan. Ook vanmiddag kan het soms nevelig en bewolkt zijn, en af en toe is er wat zon. Het wordt een vrij zachte dag met maximumtemperatuur van 9 graden, en een matige zuidwestenwind.

Vannacht is het bewolkt en druilerig met regelmatig regen of motregen. Morgenochtend is het ook bewolkt met kans op regen, morgenmiddag is het meestal droog met opklaringen en het wordt dan 11 graden.

Donderdag is bewolkt met perioden met regen en ook 11 graden. Daarna is het 7 tot 10 graden, en minder wisselvallig met af en toe zon. Maar dus geen spoortje van enig winterweer de komende tijd.