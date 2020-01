Stevige ingrepen zorgen voor weer opgaande lijn WILDLANDS

EMMEN – Adventure Zoo Emmen is tevreden over de resultaten van het afgelopen jaar.

Het aantal bezoekers is in 2019 met 75.000 bezoekers gegroeid naar 930.000 t.o.v. 855.000 in 2018. Dit is iets onder het target van 940.000 bezoekers. Het operationeel resultaat is geëindigd op -3 miljoen euro in 2019 t.o.v. -8,5 miljoen in 2018. Dat is een verbetering van 1,8 miljoen euro t.o.v. de begroting. De klantwaardering groeide het afgelopen jaar sterk; van een 6.7 naar een 8.4 op waarderingssite Zoover en daarmee scoort Wildlands het hoogste van alle dierenparken in Nederland. Het aantal abonnementhouders groeide met 10% naar 33.000.

Voor 2019 maakte het park ingrijpende keuzes: Wildlands wordt eerst en vooral een dierenpark en heeft de ambitie de leukste dierentuin van Nederland te worden. Met een efficiëntere organisatie, een heldere positionering en passende prijs, een nog attractiever park en een versterkte band met de regio, ging Wildlands de toekomst met vertrouwen tegemoet. In maart 2019 kwam er een definitief akkoord op de nieuwe financiering van het park. Tevens werd afscheid genomen van 35 medewerkers. In totaal bespaarde Wildlands drie miljoen euro op de eigen kosten, dat is één miljoen meer dan begroot. Ook werden er parkverbeteringen doorgevoerd zoals de doorsteek tussen Nortica en Serenga, nieuwe dierverblijven, bijvoorbeeld de recent geopende Raccoon Creek, diverse nieuwe diersoorten én bezoekers van het park konden voor het eerst achter de schermen kijken tijdens Wildlands Backstage.

WILDLANDS blijft ook in 2020 bouwen

Het komende jaar blijft het park bouwen. Zo komt er onder andere een zeeaquarium, een groot vogelverblijf, wordt het theater in de jungle aangepast en komen er meerdere nieuwe, aantrekkelijke diersoorten. Wildlands heeft educatie en samenwerking met scholen als speerpunt benoemd in 2020. Het eerste project zal ‘de leukste biologieles van Nederland’ zijn in Nortica. Voor 2020 voorziet Wildlands een lichte groei van de bezoekersaantallen.

