Burgemeester Oldambt doet aangifte van vernielingen tijdens de jaarwisseling

OLDAMBT – Burgemeester Cora-Yfke Sikkema doet aangifte bij de politie van alle vernielingen tijdens de jaarwisseling in Oldambt. Aanleiding zijn een aantal incidenten die behoorlijke kostenposten opleverden. De burgemeester vertelt: “Wat openbare orde en veiligheid betreft, verliep de jaarwisseling in Oldambt redelijk rustig. De hulpverleners hebben hun werk gelukkig ongehinderd kunnen doen. Er waren in onze gemeente twee branden. Eén in Beerta die op tijd kon worden geblust. En één in Drieborg, waar een woning helaas verloren ging.



Dat het ogenschijnlijk rustig was in de gemeente, blijkt niet uit de schades rond de jaarwisseling. Er is veel vernield en behalve kapotte prullenbakken en verkeersborden, zagen we dit jaar ook extremere zaken. Zo werd er een grote boom in Midwolda omgezaagd die met veel geweld op een vreugdevuur stortte. Ook dreigde een vreugdevuur in Nieuw Scheemda uit de hand te lopen.”

Veel schade

De materiele schade liep in Oldambt op tot een bedrag van ca. €41.000,-. Reken je daar manuren bij om de schades te herstellen, dan kom je uit op minimaal €56.000,-. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema: “Zo veel schade hebben we in Oldambt nog niet eerder gehad. Blijkbaar is het een soort van ‘normaal’ geworden dat prullenbakken en verkeersborden worden vernield en dat er brandjes worden gesticht. Ogenschijnlijk onschuldig, maar de kosten om dat te herstellen, zijn een stuk minder onschuldig. Daarom wil ik nu met deze aangifte een statement maken. Ik roep iedereen op die beeldmateriaal heeft van vernielingen, brandstichting of andere incidenten tijdens de jaarwisseling, om dit te delen via www.politie.nl, www.meldmisdaadanoniem.nl of info@gemeente-oldambt.nl. Lukt u dit niet online? Maak dan een afspraak bij de politie of de gemeente.”

Boomincident Midwolda

In Midwolda werd een grote boom omgezaagd voor het oog van vele omstanders. De burgemeester zegt daarover: “Dit is voor ons onacceptabel. Deze vorm van vernieling hebben we nog nooit gezien. We hebben het hier over een boom van 35 jaar oud. Die is niet zomaar vervangbaar. Zet je een jonge boom terug op deze plek, dan heb je nog niet terug wat je had. Daarvan moeten we ons bewust zijn. En dan heb ik het nog niet over de veiligheidsaspecten van het incident. Een behoorlijk dikke boom stortte neer op een brandend vuur, met een mensenmassa nabij. Dat had ook anders kunnen aflopen.”

Tijdig ingrijpen brandstapel Nieuw-Scheemda

In Nieuw-Scheemda was een vergunning voor een vreugdevuur van circa 30 kuub. De toestroom van takken en brandhout bleek vele malen groter. Uit veiligheidsoverwegingen liet Sikkema daarom 100 kuub afvoeren. Burgemeester Sikkema: “Veiligheid staat voorop. Daarom konden we niet toestaan dat de brandstapel hoger werd dan vergund. Het is alleen zonde dat daar kosten voor zijn gemaakt.”

De enkeling die het verpest voor de rest

Burgemeester Sikkema zegt tot besluit: “Het is jammer dat een kleine groep zo’n stempel drukt op een verder goed verlopen jaarwisseling. De basis van oud en nieuw is een gezellig feest met elkaar en voor iedereen.”

Ingezonden