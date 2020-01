Campagne tegen drugslabs in buitengebied nu ook in Noord-Nederland

NOORD NEDERLAND – De campagne tegen drugslabs in buitengebieden wordt ook uitgerold in Groningen, Fryslân en Drenthe.

Lege loodsen en stallen zijn aantrekkelijk voor criminelen om bijvoorbeeld drugs te produceren. Veel locaties liggen afgelegen of op industrieterreinen en verhuurders zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico’s. Bedreigingen richting getuigen of een zwijgcultuur binnen sommige gemeenschappen zorgen ervoor dat misstanden onzichtbaar blijven. Het anonieme meldpunt kan hierin een breekijzer zijn. De campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met het RIEC Noord, het OM, de politie en elf gemeenten in Noord-Nederland.

In de politie-eenheid Noord-Nederland kwamen in 2019 in totaal 33 anonieme meldingen binnen over de productie van synthetische drugs, een stijging van 32% ten opzichte van het jaar ervoor. Vermoedelijk zijn er meer labs dan er worden opgespoord. Om te voorkomen dat verhuurders op verborgen locaties worden verleid met grote sommen geld wordt nu een tegenoffensief ingezet.

Burgemeester Oebele Brouwer van gemeente Achtkarspelen vindt het belangrijk dat mensen in het buitengebied zich bewust zijn van de risico’s en meldmogelijkheden. “We willen voorkomen dat criminelen de veiligheid en het ondernemersklimaat in onze buitengebieden aantasten. Daarom waarschuwen we mensen voor de gevaren en brengen het anonieme meldpunt onder de aandacht. Het is belangrijk dat we drugslabs niet zien als alleen een probleem van de overheid”, benadrukt Brouwer.“Een drugslab brengt zoveel ellende met zich mee voor de omgeving. Als we met z’n allen alert zijn op verdachte signalen, kunnen we veel ellende voorkomen.”

Risico’s van drugslabsDrugslabs zijn levensgevaarlijke chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen. Vaak worden ze in georganiseerd verband opgezet. Bij de verhuur van het pand, de opbouw van een lab en het verduisteren van afval zijn veel partijen betrokken. Omdat iedereen elkaar kent in een kleine gemeenschap gaat bepaald gedrag opvallen: het af- en aanrijden met voertuigen, bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen of een onverklaarbaar uitgavepatroon. LTO Noord werkt graag mee aan de campagne. LTO Noord, Regio Noord voorzitter Trienke Elshof:“Criminelen maken misbruik van goedwillende ondernemers. Over hun rug wordt veel geld verdiend. Mensen worden afhankelijk gemaakt of onder druk gezet, zo nodig met geweld. Daardoor kun je er niet zomaar mee stoppen.”

Campagne‘Tijdelijke huurders in jouw buurt?’ Met die vraag beoogt de campagne de ernst van drugslabs onder ogen te brengen. Drugscriminelen intimideren mensen en buiten de verhuurders uit. Gebruikers van het buitengebied worden hierover met flyers en posters en online geïnformeerd. Via social media en populaire websites worden video’s en banners verspreid.

Meld Misdaad AnoniemJaarlijks stuurt M. 16.000 meldingen door naar de politie en andere partners, waarmee dagelijks zaken worden opgelost. Het meldpunt is onafhankelijk (geen politie). Signalen kunnen anoniem worden gemeld via 0800-7000 of online in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl

Samenwerking met lokale overhedenDe campagne is ontwikkeld in samenwerking met het RIEC Noord, Openbaar Ministerie, politie en de gemeenten Emmen, Coevorden, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Het Hogeland en Westerkwartier.

Bron: Meld Misdaad Anoniem