Exposities in het gemeentehuis te Sellingen

SELLINGEN – van 6 januari t/m 31 maart 2020 zijn in het gemeentehuis een aantal exposities te bekijken.

Schilderijen van Dineke Schrage

Dineke Schrage uit Bellingwolde zag het levenslicht in het RKZ te Groningen, bracht haar jeugd door in Winschoten en studeerde Frans aan de RUG. Ze heeft bijna haar hele leven getekend. Aangezien je er niet van kon leven werd ze lerares Frans op diverse scholen in de randstad. Daar kwam ook het tekenen en schilderen weer tot bloei. Sinds 2018 is Dineke terug bij haar roots, in het prachtige Westerwolde. Een deel van haar werk ziet u in het gemeentehuis in Sellingen hangen. Zij werkt voornamelijk met acryl en experimenteert veel met ander materialen. Haar onderwerpen zijn divers en vaak geïnspireerd door literatuur en theater. “Het gezicht varieert eindeloos en boeit me daarom”.

In de vitrines werk van Diana de Raaf en Steven Spoelstra

Diana de Raaf is veel bezig geweest met het medium zeefdruk en heeft daardoor de huidige beeldtaal ontwikkeld. Bij het tot stand komen van een zeefdruk, kan er gebruik worden gemaakt van een folie waarin de afbeelding wordt uitgesneden. Deze snijtechniek zet haar aan om hoekig en rechtlijnig te werken. Er ontstaat een harde stilering van vorm die doet denken aan de vroegste beeldtaal van Egyptenaren, die ook een grote inspiratiebron voor haar werk zijn. Met het medium zeefdruk kun je erg veel, er valt namelijk op bijna elke ondergrond te drukken. Zie ook haar portfolio op www.artfiana.nl

Steven Spoelstra

Hoe voelt een schilderij aan? En hoe ziet een schilderij er uit wanneer je alle kleuren weglaat?

In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met meer dan alleen de afbeelding. Hij bestudeer beeldbepalende elementen, zoals textuur en de werking van licht en schaduw. De data die hier uit ontstaat gebruikt hij om schilderijen met behulp van 3D-technologie te veranderen in een kleurloos skelet.

De expositie is te bezichtigen tijdens openingstijden van het gemeentehuis:

maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur

woensdag van 09.00 tot 19.00 uur

Ingezonden door Marijke Vissering, gemeente Westerwolde