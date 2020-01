Goededoelendag Ubbo Emmius Onstwedde levert 1.000 euro op

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 8 januari 08.00 uur. Door Jules

Er valt vanochtend soms wat regen maar dat is niet veel, en ook vanmiddag is het vaak droog. Misschien breekt de zon nog even door. Het is zacht met temperaturen van 8 10 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, met enkele windvlagen.

Vanavond neemt de kans op regen toe, vannacht en morgenochtend is het erg regenachtig. Ook morgenmiddag- en avond valt er wat regen, met kans op windvlagen en maximum morgen rond 12 graden.

Vanaf vrijdag is het ongeveer 8 graden en nog licht wisselvallig, met soms wat zon en vrijdag enkele buien, het weekend is meestal droog.