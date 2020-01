Jeugdfonds Sport Groningen en Jeugdfonds Cultuur Groningen gefuseerd

GRONINGEN – Het Jeugdfonds Sport Groningen en het Jeugdfonds Cultuur Groningen gaan, na jaren intensieve samenwerking achter de schermen, per 1 januari 2020 samen verder als het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen. Beide jeugdfondsen zetten zich al heel lang in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch kunnen sporten of culturele lessen kunnen volgen. Aan deze missie en de werkwijze verandert niets.

Bestuurslid Peter van Linschoten : “Voor ons is deze fusie een logische stap. Het is onze overtuiging dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen uitleven tijdens voetbal, judo, gitaar spelen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee kunnen doen met sociale activiteiten, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten”.

De beide fondsen hebben in 2019 samen meer dan 3500 kinderen en jongeren mee kunnen laten doen aan sport- en cultuuractiviteiten. Dat mooie resultaat hebben we mede dankzij onze intermediairs, partners, gemeenten, sport- en cultuuraanbieders en donateurs kunnen bereiken. We hopen de komende jaren nóg meer kinderen mee te kunnen laten doen!Want meedoen = meer kansen!

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen betaalt de contributie / lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport en culturele activiteiten. De contributie / lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. Aanvragen worden gedaan door een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen.

Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen en onze werkwijze is te vinden op de website: www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen

