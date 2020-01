Kosten jaarwisseling Veendam lager dan vorig jaar

VEENDAM – De kosten voor onder andere het herstel van schade door de jaarwisseling in de gemeente Veendam zijn ten opzichte van vorig jaar met 30 procent gedaald. De kosten, inclusief personeelskosten, waren € 8.604,00. Er was voornamelijk schade aan borden, asfalt, straatwerk en straatkolken.

Indruk

Burgemeester Sipke Swierstra: “Over het algemeen is de jaarwisseling in de gemeente Veendam rustig verlopen. Er waren een paar buitenbrandjes en een grote brand in een leegstaande winkel met woning. Het schadebedrag bestaat vooral uit schade aan afvalbakken, straatkolken en verkeersborden. Ook de inzet van personeel voor het opruimen en herstellen is een behoorlijke kostenpost. De schade is dit jaar minder dan vorig jaar, maar iedere vernieling is er nog steeds één te veel!”

Schadebedrag

De afgelopen jaren is het bedrag voor het herstellen van schade en personeelskosten na de jaarwisseling elk jaar gedaald. Enkele jaren geleden lag dit tussen de € 20.000,00 en € 30.000,00. Deze jaarwisseling zijn de kosten 30 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Bij de jaarwisseling 2018/2019 waren de totale kosten € 12.366,00.

Ingezonden