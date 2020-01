Lisa Hilton & Arnett Cobb (Toppyjazz 564)

Deze week veel aandacht voor het nieuwe album van Lisa Hilton : Chalkboard Destiny.

Wij beginnen met het volledige concert dat tenorsaxofonist Arnett Cobb in 1982 in jazzclub De Spiegel in Groningen gaf. Wij zonden dat al in 2009 uit, maar deze keer krijgt u het in 320 kbps mp3 formaat als download via onze wensite toppyjazz.blogspot.com. De radioversie wijkt dus deze week af van de internet download.

Keep Jazzin!

Playlist :



01 – Cobb’s Idea – Arnett Cobb (album Live at De Spieghel, Groningen, Holland)



02 – Sweet Georgia Brown – Arnett Cobb



03 – Just A Closer Walk With Thee – Arnett Cobb



04 – Boda And Soul – Arnett Cobb



05 – I Got Rhythm – Arnett Cobb



06 – Final Words By Arnett Cobb



07 – Sympathy For Blues – Lisa Hilton (album Chalkboard Destiny)



08 – Waltz From Nowhere – Lisa Hilton (album Chalkboard Destiny)



09 – Chalkboard Destiny – Lisa Hilton (album Chalkboard Destiny)