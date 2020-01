Optreden streektoaltroebadoer Harry Niehof in Veelerveen

VEELERVEEN – De streektoalconcerten in Veelerveen worden in 2020 vervolgd met een optreden van Harry Niehof op zondag 26 januari a.s. in Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen.

Met zijn veel geprezen programma/cd Café op driefklaai verhaalde Harry Niehof over het leven op het Hogeland, het gebied van de aardbevingen, het gebied waar de dorpelingen nog pal voor elkaar staan. RTV Noord uitte zijn waardering hiervoor door hem de Grunny Award 2017 toe te kennen. Intussen kan Niehof putten uit een repertoire van bijna honderd liedjes, waardoor elk concert weer anders is. Hij begeleidt zichzelf op gitaar, in zijn kenmerkende percussieve fingerpicking-stijl.

Met zijn cd Straks is t weer janken won Niehof de Streektaalprijs van Dagblad van het Noorden.

Zijn cd Golf noa golf werd door NewFolkSounds uitgeroepen tot beste streektaal-cd van 2010.

De pers over zijn cd’s:

Heaven: …een pracht-cd met Niehof in ontspannen topvorm. Blues, roots en folk klinken allemaal door in zijn liedjes, waar hij ook altijd wat droge Groninger humor doorheen roert… Met deze cd mag hij wat ons betreft nationaal doorbreken.

de Volkskrant: Drenthe zal de titel ‘Bluesprovincie van Nederland’ in het vervolg moeten delen met Groningen… De melancholieke, maar zeker niet zwaarmoedige teksten in Gronings dialect sluiten perfect aan bij zijn fingerpicking gitaarstijl.

Oor: …warmbloedige liedjes over lonkende verten, leven en de liefde… Melancholiek luistervoer voor rusteloze zielen.

Het concert begint om 11:00 uur. Reservering via info@veelerveen.eu of via de beheerders van Ons Noabershoes tel: 06-51596817. Na 18.00 uur: 0597541488.

Zaterdagavond 29 februari doet Jan Henk de Groot Ons Noabershoes aan met z’n nieuwe theaterconcert “De wolf is trugge”.

Ingezonden